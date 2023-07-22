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ВС РФ остановили контратаку противника на двуреченском направлении — МО РФ

08:40 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерия группировки сил «Запад» остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на двуреченском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«На двуреченском направлении противник силами роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады предпринял контратаку на позиции наших войск в районе населенных пунктов Масютовка, Петропавловка. Огнем артиллерии группировки противник был остановлен», — сказал Зыбинский. По его словам, противник потерял до отделения живой силы, а также боевую машину пехоты.

Зыбинский отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометный расчет противника и станция радиоэлектронной борьбы, а средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник «Эльф» украинского производства.

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