ВС РФ остановили контратаку противника на двуреченском направлении — МО РФ

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Артиллерия группировки сил «Запад» остановила контратаку противника в районе Масютовки и Петропавловки на двуреченском направлении. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«На двуреченском направлении противник силами роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады предпринял контратаку на позиции наших войск в районе населенных пунктов Масютовка, Петропавловка. Огнем артиллерии группировки противник был остановлен», — сказал Зыбинский. По его словам, противник потерял до отделения живой силы, а также боевую машину пехоты.

Зыбинский отметил, что в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены минометный расчет противника и станция радиоэлектронной борьбы, а средства противовоздушной обороны уничтожили разведывательный беспилотник «Эльф» украинского производства.