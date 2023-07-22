США сложно сказать, какие условия урегулирования на Украине приемлемы для РФ — Белый дом

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты затрудняются сделать вывод о том, какие условия мирного урегулирования на Украине были бы приемлемыми для России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института (штат Колорадо).

«Сейчас сложно сказать, какими будут условия для вызывающего доверие мира, приемлемого для россиян. Потому что с нашей (США — прим. ТАСС) точки зрения, вызывающий доверие мир требует того, чтобы уважались базовые принципы Устава ООН. А что гласит Устав ООН, под которым мы все, включая россиян, подписались? Он гласит, что суверенитет и территориальная целостность неприкосновенны. Он гласит, что нельзя забирать территорию соседа силой и посредством завоевания. И, по нашему мнению, это должно быть фундаментальным принципом мира между Россией и Украиной», — сказал советник американского лидера.

«Может ли [президент России Владимир] Путин когда-то принять это за столом переговоров? Не могу ответить на этот вопрос», — заявил Салливан.