Посла РФ вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о роли Сталина
09:00 22.07.2023 Источник: Газета.Ru
Посла России в Польше Сергея Андреева вызовут в польский МИД из-за слов президента России Владимира Путина о роли Иосифа Сталина в восстановлении польской государственности. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своем Twitter.
«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал он.
21 июля президент России Владимир Путин в ходе заседания Совбеза РФ заявил, что Польша получила свои западные территории после того, как их подарил стране Сталин, а суверенитет Польши и ее земли восстановил Советский Союз. По словам президента, до этого Запад отдал польские территории «на съедение Германии». Газета.Ru
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