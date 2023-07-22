КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР осуществила запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом в субботу сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По его информации, ракеты были запущены около 04:00 по местному времени (22:00 мск 21 июля).