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НОВОСТИ

КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря

09:30 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНДР осуществила запуск нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Об этом в субботу сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По его информации, ракеты были запущены около 04:00 по местному времени (22:00 мск 21 июля).

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