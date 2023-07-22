G20 на встрече по энергетике не смогла согласовать коммюнике из-за темы Украины — СМИ
10:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представители «Большой двадцатки» (G20) на встрече рабочей группы по энергетическому переходу не смогли согласовать итоговый документ, в том числе из-за разногласий по Украине. Об этом в субботу сообщила газета Economic Times.
Переговоры рабочей группы прошли 19–20 июля. В субботу в Гоа итоги этим переговорам подведут профильные министры стран «Большой двадцатки».
Со ссылкой на источники газета сообщает, что в преддверии встречи министров было согласовано около 60% текста коммюнике. В частности, разногласия сохраняются вокруг параграфа по Украине, в котором высказывается осуждение действий России, против чего выступили представители РФ и Китая. Также нет консенсуса по вопросу классификации водородного топлива.
Издание отмечает, что делегаты из КНР поставили вопрос о критериях определения «критически важного минерального сырья», куда, в частности, принято относить редкоземельные металлы, в добыче которых лидирует Китай.
На прошлой неделе аналогичным образом закончилась встреча министров финансов и руководителей центральных банков G20. Они по итогам встречи в индийском Гандинагаре также не приняли совместное заявление из-за расхождений по кризису на Украине.
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