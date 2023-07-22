В России растет число преступлений среди мигрантов
10:30 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мигранты за первые 6 месяцев текущего года совершили на территории РФ более 22 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это следует из материалов статистики МВД, с которыми ознакомился ТАСС.
«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории РФ совершено 22,4 тыс. преступлений, что на 6,3% больше, чем за январь — июнь 2022 года», — сказано в материалах.
По данным МВД, 18,4 тыс. преступлений совершили граждане стран СНГ, что на 6,5% больше, чем годом ранее. Вместе с тем в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства совершено 6,9 тыс. преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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