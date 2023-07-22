ВСУ за сутки потеряли 5 лодок и более 30 военных при двух попытках форсировать Днепр
11:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы РФ за сутки пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в Херсонской области, уничтожены 5 лодок и более 30 украинских военных, сообщил в субботу журналистам представитель экстренных служб региона.
«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ в островной зоне пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Кизомыс, в результате огневого поражения уничтожены 3 лодки и 15 боевиков ВФУ. В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе населенного пункта Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено 2 лодки и 19 боевиков ВФУ», — сказал он.
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