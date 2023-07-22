Рейтинг «Альтернативы для Германии» вырос до рекордного уровня — опрос
11:30 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рейтинг партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) достиг рекордной отметки за всю историю существования политического объединения; в настоящее время ее готовы поддержать 22% избирателей в ФРГ, что на 2 п. п. больше, чем на предыдущей неделе, и в два раза больше, чем год назад. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим институтом INSA («Инса») по заказу газеты Bild am Sonntag.
Таким образом, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, АдГ заняла бы на них второе место, уступив консервативному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов лишь 4 п. п. ХДС/ХСС по итогам опроса набрал 26%, что на 1 п. п. меньше, чем на предыдущей неделе. «Это самая высокая оценка, которую мы когда-либо наблюдали для этой партии [АдГ]», — прокомментировал результаты глава INSA Херман Бинкерт. «ХДС/ХСС остается самой мощной силой, но всего на четыре процентных пункта опережает АдГ. Разрыв никогда не был таким маленьким», — добавил он.
Входящая в правящую коалицию партия канцлера Олафа Шольца (СДПГ) расположилась на третьем месте, набрав 18% голосов. Партия «Союз-90"/"зеленые», также входящая в правящую коалицию, получает лишь 14%. Свободная демократическая партия — 7%. Левая партия набрала бы только 5%.
Исследование проводилось с 17 по 21 июля, в нем приняли участие 1 266 жителей Германии.
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