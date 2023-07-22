Катер с пассажирами затонул в Финском заливе
12:00 22.07.2023 Источник: Lenta.ru
В Финском заливе затонул катер. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте.
Уточняется, что на борту маломерного судна находились девять человек, все они были спасены и доставлены на берег. Одного пассажира с травмами госпитализировали, позднее он умер в больнице.
По одной из версий, ЧП произошло из-за технической неисправности катера. Lenta.Ru
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