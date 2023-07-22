Боеприпасы сдетонировали на складе в Крыму после атаки БПЛА — Аксенов
13:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Боеприпасы сдетонировали на складе в Красногвардейском районе Республики Крым в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пострадавших нет. Об этом в субботу сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.
«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — говорится в сообщении.
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