Боеприпасы сдетонировали на складе в Крыму после атаки БПЛА — Аксенов

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боеприпасы сдетонировали на складе в Красногвардейском районе Республики Крым в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пострадавших нет. Об этом в субботу сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — говорится в сообщении.