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НОВОСТИ

Боеприпасы сдетонировали на складе в Крыму после атаки БПЛА — Аксенов

13:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боеприпасы сдетонировали на складе в Красногвардейском районе Республики Крым в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), пострадавших нет. Об этом в субботу сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет», — говорится в сообщении.

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