В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правоохранительные органы Республики Корея задержали тещу президента страны Юн Сок Ёля — Чхве Ын Сун — за подделку банковского документа о балансе на счете. Об этом сообщило в субботу агентство Рёнхап.

Это произошло после того, как суд отклонил ее апелляцию на вынесенный в 2021 году приговор о лишении свободы сроком на один год за совершенное нарушение закона. Тогда она не была арестована.

Чхве Ын Сун, которой сейчас 76 лет, заявила в суде о своей невиновности и потеряла сознание после отклонения апелляции, отмечает агентство.

Женщину обвиняют в том, что она подделала справку о внесении на счет 34,7 млрд вон (около 27 млн долларов), которую затем использовала для покупки участков земли в городе Соннам к югу от Сеула в 2013 году. Апелляционный суд счел это тяжким преступлением.

Теща президента Республики Корея ранее уже проходила по делу о мошенничестве при получении в 2015 году пособий по государственному медицинскому страхованию на сумму около 1,7 млн долларов после того, как она открыла учреждение по уходу за пожилыми без необходимой для этого медицинской лицензии. Изначально ее приговорили к трем годам тюрьмы, однако в конечном итоге суд Сеула в прошлом году признал ее невиновной.