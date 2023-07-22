Собянин рассказал о развитии четырех районов на юге Москвы

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Четыре района на юге Москвы – Бирюлево Восточное и Западный, Москворечье-Сабурово и Царицыно продолжат активно развиваться в ближайшие годы. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за несколько лет уже многое было сделано и городские власти будут решать транспортные и социальные проблемы этих муниципалитетов, чтобы сделать жизнь в них комфортнее.

В частности, будут улучшаться транспортные связи между районами, недостаток которых серьезно мешал ранее. «Для улучшения ситуации мы реализовали несколько крупных проектов. Построили эстакаду через Павелецкое направление Московской железной дороги (МЖД), соединившую улицу Подольских Курсантов и улицу Элеваторная. А по сути связавшую Восточное и Западное Бирюлево. Эстакада стала ключевым сооружением новой магистрали улица Элеваторная – улица Подольских Курсантов – улица Красного Маяка, которая соединила ул. Липецкая с Варшавским шоссе и стала дублером МКАД в южном секторе города», – отметил глава города на своем сайте.

По словам градоначальника, в стадии выполнения еще три больших проекта, которые смогут улучшить дорожную ситуацию на юге Москвы: Южная рокада, уже построенная от МКАД до Пролетарского проспекта, Московский скоростной диаметр – строительство южного направления которого планируется завершить в 2023 году и реконструкция развязки на пересечении улицы Липецкой и МКАДа.

Ситуацию улучшил запуск на базе Курского направления Московской железной дороги движения по второму маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-2). Теперь в час пик поезда наземного метро курсируют каждые пять-семь минут. Кроме того, запущена Большая кольцевая линия метро (БКЛ). Планируется и строительство Бирюлевской линии метро, которая будет связана пересадками с БКЛ, Московским центральным кольцом, Замоскворецкой и Троицкой линиями метро.

В муниципалитетах приведятся в порядок существующие парки и создаются новые зоны отдыха на свежем воздухе. Например, благоустроены Фруктовый сад, парке «Сосенки». Обновлены несколько зон отдыха у воды, например, долина реки Чертановки, сквер по улице Булатниковской, территория вокруг Корнеевских прудов, Верхний и Нижний Бирюлевские пруды. Большое внимание уделяется развитию Бирюлевского дендропарка.

По словам Сергея Собянина, новыми точками притяжения горожан стали общественные центры, созданные в ходе реконструкции бывших кинотеатров - «Эльбрус» на Кавказском бульваре и «Бирюсинка» на улице Булатниковской. В скором времени будут реконструированы бывшие кинотеатры «Керчь» на улице Бирюлевской и «Мечта» на Каширском шоссе.