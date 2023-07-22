ВС РФ ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили большое число иностранных наемников

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные в результате группового удара оружием морского базирования по академии ВСУ во Львове 6 июля уничтожили большое число польских и немецких наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«По подтвержденным данным, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории Академии сухопутных войск ВСУ в городе Львове уничтожено большое количество размещавшихся там польских и немецких наемников», — сказал он.

Он напомнил, что всего за время специальной военной операции уничтожено около 4 990 иностранных боевиков. Еще 4 910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.