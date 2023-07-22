Четыре человека погибли в московском ТЦ в результате прорыва трубы с горячей водой

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще три человека погибли при прорыве трубы с горячей водой в торговом центре «Времена года» Москвы. Об этом сообщил в субботу в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Трагедия в ТЦ унесла жизни еще троих человек. Соболезную родным и близким. Спасатели продолжают работать», — написал мэр.

Ранее он сообщил, что при аварии погиб один человек.