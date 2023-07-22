На цели энергетического перехода миру нужно ежегодно $4 трлн — страны G20
19:30 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мир нуждается в ежегодных инвестициях в размере более четырех трлн долларов для финансирования энергетического сектора при переходе на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи в субботу министров энергетики G20 в Индии. Его копия имеется в распоряжении ТАСС.
В нем отмечается, что «G20 будет работать над облегчением доступа к финансированию для существующих, а также новых и появляющихся технологий чистой энергетики для поддержки энергетического перехода». «Мы принимаем к сведению отчет, подготовленный под председательством Индии в G20 о финансировании энергетического сектора, и оценку того, что мир нуждается в ежегодных инвестициях в размере более 4 трлн долларов США при высокой доле возобновляемых источников энергии в структуре первичной энергии», — говорится в документе.
Министры энергетики подчеркнули, что «доступ к финансированию, особенно для развивающихся стран, имеет решающее значение для ускорения усилий для энергетического перехода».
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