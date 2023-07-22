0
0
134
НОВОСТИ

На цели энергетического перехода миру нужно ежегодно $4 трлн — страны G20

19:30 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир нуждается в ежегодных инвестициях в размере более четырех трлн долларов для финансирования энергетического сектора при переходе на возобновляемые источники энергии. Об этом говорится в документе, принятом по итогам встречи в субботу министров энергетики G20 в Индии. Его копия имеется в распоряжении ТАСС.

В нем отмечается, что «G20 будет работать над облегчением доступа к финансированию для существующих, а также новых и появляющихся технологий чистой энергетики для поддержки энергетического перехода». «Мы принимаем к сведению отчет, подготовленный под председательством Индии в G20 о финансировании энергетического сектора, и оценку того, что мир нуждается в ежегодных инвестициях в размере более 4 трлн долларов США при высокой доле возобновляемых источников энергии в структуре первичной энергии», — говорится в документе.

Министры энергетики подчеркнули, что «доступ к финансированию, особенно для развивающихся стран, имеет решающее значение для ускорения усилий для энергетического перехода».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 22.07.2023
Число мигрантов, находящихся в центре на острове Лампедуза в Италии, превышено в пять раз
0
16
20:00 22.07.2023
Орбан сообщил, что ему пытались диктовать в Румынии, как и о чем говорить в своей речи
0
90
19:00 22.07.2023
В ящике с надписью «Радий» у штаба ОДКБ в Москве обнаружили радиозонд и погодный датчик
0
191
18:30 22.07.2023
Российская сторона дала в МИД Польши отпор в ответ на претензии в адрес Москвы — посол
0
257
18:00 22.07.2023
Ямайка хочет стать республикой, перестав считать Карла III своим главой
0
261
17:30 22.07.2023
Четыре человека погибли в московском ТЦ в результате прорыва трубы с горячей водой
0
320
17:00 22.07.2023
В Южной Корее задержали тещу президента за подделку банковского документа
0
338
16:00 22.07.2023
Журналисты пострадали в результате удара ВСУ кассетными боеприпасами, один погиб — МО РФ
0
400
15:00 22.07.2023
ВС РФ ударом по академии ВСУ во Львове уничтожили большое число иностранных наемников
0
506
14:00 22.07.2023
Зеленский занимается «ополячиванием» Украины — Володин
0
518

Возврат к списку