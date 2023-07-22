Число мигрантов, находящихся в центре на острове Лампедуза в Италии, превышено в пять раз

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 2,5 тысячи человек находятся сейчас в центре временного приема мигрантов на итальянском острове Лампедуза при том, что он рассчитан на 450 мест. Как сообщает в субботу агентство ANSA, только накануне на остров прибыли по морю более тысячи мигрантов из африканских стран. И такой темп сохраняется уже на протяжении нескольких недель.

Как отмечает Radio-1, мигрантов перевозят сотнями в другие центры приема как на рейсовых паромах, так и на лодках службы береговой охраны и военными бортами, однако центр приема не успевают освободить. Большинство мигрантов отплывают из Туниса.

По данным Агентства ЕС по контролю границ «Фронтекс», в 2023 году число прибывающих по морю мигрантов в Италию увеличилось на 150%. Для Италии проблема приобрела серьезные масштабы.