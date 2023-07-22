Слова США об ответственном применении ВСУ кассетных боеприпасов ничтожны — посольство РФ
21:00 22.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посольство России в Вашингтоне в связи с гибелью корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева назвало ничтожными заверения США в том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут применять кассетные боеприпасы избирательно и ответственно.
«Американские чиновники заверяли мировую общественность, что украинцы будут использовать данные средства „избирательно и ответственно“. Ничтожность этих слов очевидна всем. Применение киевским режимом оружия кассетного типа по гражданскому населению подтверждает: Вашингтон теряет контроль над своими марионетками», — говорится в комментарии, размещенном в телеграм-канале российского диппредставительства.
«На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан», — убеждены в посольстве.
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