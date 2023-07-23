В воскресенье, 23 мая, в Москве по прогнозам сохранится довольно прохладная погода

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 19 до плюс 21 градуса. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 12 градусов. «Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь», — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.