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В воскресенье, 23 мая, в Москве по прогнозам сохранится довольно прохладная погода

09:00 23.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и температура до плюс 21 градуса ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 19 до плюс 21 градуса. В ночь на понедельник температура воздуха в Москве может опуститься до плюс 12 градусов. «Облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь», — говорится в сообщении.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c. Атмосферное давление составит около 744 мм ртутного столба.

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