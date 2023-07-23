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Маск: Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter...

09:20 23.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель и владелец социальной сети Twitter («Твиттер») Илон Маск объявил в воскресенье, что скоро логотип сети будет изменен.

«Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами», — написал Маск на своей странице.

Маск также опубликовал возможный, будущий дизайн Twitter. Он представляет собой букву Х на черном фоне. Однако окончательный вариант ребрендинга еще не согласован. Предприниматель добавил, что «если сегодня вечером будет опубликован достаточно хороший логотип X», то уже завтра он будет запущен.

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