Заявления Зеленского вывели из себя президента США - СМИ
09:40 23.07.2023 Источник: Интерфакс
По мнению обозревателя газеты Дугласа Маккинана, который ранее работал в Пентагоне, "Зеленский ведет себя как избалованный, капризный ребенок, который получает все, что хочет, и этого все равно недостаточно. Многие в правительстве США и многие наши граждане начинают уставать от его поступков". Маккинан добавил: "Могу заверить вас, что он сжигает мосты и в Европе".
Он напомнил, что еще в июне 2022 года президент Джо Байден "обрушился с критикой на Зеленского по поводу его бесконечных требований помощи со стороны США".
"Байден едва успел сообщить Зеленскому по телефону, что он только что одобрил еще $1 млрд военной помощи США, как украинский лидер начал перечислять дополнительные вещи, которые он хотел и не получал. Согласно многочисленным источникам, Байден вышел из себя и закричал, что Зеленский должен проявлять больше благодарности за миллиардную помощь, которую он получает от Соединенных Штатов за счет американского народа", - говорится в публикации.
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