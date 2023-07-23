Экс премьер Италии: Европа ведет себя как вассал, от которого ничего не зависит

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший глава Еврокомиссии, экс-премьер Италии Романо Проди заявил, что по вопросу украинского кризиса ЕС в отношении США ведет себя как вассал.

«По вопросу Украины мы (Европа — прим. ТАСС) не можем предложить ничего конструктивного, ЕС не существует. Мы ничего не значим. <…> ЕС без определенности, но с крепкими связями с США, но мы ведем себя как вассалы, от которых ничего не зависит», — приводит в воскресенье слова Проди газета La Stampa.