Экс премьер Италии: Европа ведет себя как вассал, от которого ничего не зависит
11:15 23.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«По вопросу Украины мы (Европа — прим. ТАСС) не можем предложить ничего конструктивного, ЕС не существует. Мы ничего не значим. <…> ЕС без определенности, но с крепкими связями с США, но мы ведем себя как вассалы, от которых ничего не зависит», — приводит в воскресенье слова Проди газета La Stampa.
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