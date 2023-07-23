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НОВОСТИ

Семь «Леопардов» и 10 БМП Bradley ВСУ потеряли в боях за прошедшие сутки - МО РФ

11:30 23.07.2023 Источник: Интерфакс

Российские военные за сутки уничтожили семь танков Leopard и 10 БМП Bradley вооруженных сил Украины на запорожском и южно-донецком направлениях, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях (запорожском и южно-донецком - ИФ) составили свыше 160 украинских военнослужащих, семь танков Leopard, пятнадцать боевых бронированных машин, из которых десять боевых машин пехоты Bradley, пять автомобилей, артиллерийская система М777, а также гаубицы "Мста-Б" и Д-20", - сказал Конашенков на брифинге в воскресенье.

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