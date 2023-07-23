Путин: Контрнаступление ВСУ есть, но оно провалилось

11:50 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева.

"Контрнаступления нет", - сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с президентом России в воскресенье. Путин уточнил: "Оно есть, но оно провалилось".