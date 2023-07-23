Вероятной причиной разрушения храма в Одессе стало падение ракеты ПВО ВСУ – Минобороны РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация Киева о поражении Спасо-Преображенского собора в Одессе в результате удара высокоточным оружием не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны России.

«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

«С учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населенных пунктов, в том числе в городе Одесса», — сказали в оборонном ведомстве.