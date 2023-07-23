Расчленение Украины для Белоруссии неприемлемо - Лукашенко
12:15 23.07.2023 Источник: Интерфакс
"Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо!", - сказал Лукашенко в воскресенье во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".
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