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НОВОСТИ

Расчленение Украины для Белоруссии неприемлемо - Лукашенко

12:15 23.07.2023 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неприемлемости расчленения Украины.

"Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо!", - сказал Лукашенко в воскресенье во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, его цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул Первого".

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