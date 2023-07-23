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НОВОСТИ

«Вагнеровцы» начали «напрягать» президента Белоруссии

12:20 23.07.2023 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его "начали напрягать "вагнеровцы", поскольку они "хотят идти на Варшаву".

"Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать "вагнеровцы". "Хочется на Запад. Разрешите нам". Говорю, вам зачем на Запад? "Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув", - сказал Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"Я держу их в центре, как договорились, Белоруссии, не хотелось бы их туда передислоцировать, потому что у них настроения плохие. И, надо отдать должное, они знают, что происходит вокруг Союзного государства. Ну это так, штрих", - отметил он.

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