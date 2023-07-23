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НОВОСТИ

Президента Франции на саммит БРИКС так и не позвали - СМИ

12:40 23.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который добивался участия в мероприятиях предстоящего саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), не получил приглашения. Об этом сообщил в воскресенье местный новостной портал News 24.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса, как председатель БРИКС, направил приглашения лидерам 70 стран на саммит объединения, однако среди приглашенных нет ни президента Франции Макрона, ни руководителей США и Великобритании, отмечает электронное издание.

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