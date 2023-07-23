Папа Римский предлагает Патриарху Кириллу встретиться в московском аэропорту - СМИ

14:51 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск предлагает встретиться с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в одном из аэропортов Москвы, когда самолет понтифика остановится там на дозаправку по пути в Монголию или обратно. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы, в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку», — сказал Севастьянов.