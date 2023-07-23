У ЮАР есть планы отправить на МКС двух представительниц Африки

15:10 Источник: Интерфакс

Южно-Африканская Республика хочет организовать миссии двух астронавток на Международную космическую станцию (МКС), сообщил исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства (САНСА) Хумбулани Мудау.

"Мы бы хотели отправить в течение ближайших нескольких лет двух африканских женщин на Международную космическую станцию", - сказал Мудау на переговорах с гендиректором "Роскосмоса" Юрием Борисовым в воскресенье.