Экс-министр обороны Греции считает, что без российских «Бе-200» лесные пожары в стране не потушить
17:40 23.07.2023 Источник: Газета.Ru
Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо повиниться и просить Россию прислать самолеты. Об этом он написал в своем Twitter. «Без «Бериева» ничего не получается, давайте повернемся лицом и попросим о помощи прямо сейчас. Их нам передадут», — написал Камменос.
До этого президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну заявил, что более 30 тыс. человек могут эвакуировать из районов природного пожара на острове.
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