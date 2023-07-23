Экс-министр обороны Греции считает, что без российских «Бе-200» лесные пожары в стране не потушить

17:40 Источник: Газета.Ru

Бывший министр обороны Греции Панос Камменос заявил, что пожары в Греции не потушить без российских самолетов-амфибий Бе-200, надо повиниться и просить Россию прислать самолеты. Об этом он написал в своем Twitter. «Без «Бериева» ничего не получается, давайте повернемся лицом и попросим о помощи прямо сейчас. Их нам передадут», — написал Камменос.

До этого президент муниципальной организации по культуре и спорту мэрии Родоса Терис Хадзииоанну заявил, что более 30 тыс. человек могут эвакуировать из районов природного пожара на острове.

