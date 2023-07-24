Аксенов сообщил о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили и подавили 11 беспилотных летательных аппаратов над Крымом. Обломками БПЛА поврежден частный дом, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Сергей Аксенов.

«В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — сообщил он.