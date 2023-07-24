РФ за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20 — Путин

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва выступает за предоставление странам Африканского континента достойного места в Совете Безопасности ООН и G20, заявил президент РФ Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего».

«Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся международный авторитет как отдельных государств, так и Африки в целом, их стремление весомо заявить о себе, взять в свои руки решение проблем континента», — написал глава российского государства.

Он заверил, что РФ «всегда поддерживает конструктивные инициативы партнеров, выступает за предоставление африканским странам достойного места в структурах, определяющих судьбы мира, включая Совет Безопасности ООН и Группу двадцати, за отвечающее их интересам реформирование глобальных финансовых и торговых институтов».