В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна найдены следы взрывчатки — ФСБ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Установлено, что в мае это судно находилось в украинском порту Килия. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза», — сообщили в ЦОС.

Как отметили в ФСБ, установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла была проведена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. «Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщили в ФСБ.