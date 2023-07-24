В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна найдены следы взрывчатки — ФСБ
09:20 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следы взрывчатки найдены на борту сухогруза, следовавшего из Турции в Ростов-на-Дону за зерном. Установлено, что в мае это судно находилось в украинском порту Килия. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерновых культур, обнаружены следы взрывчатых веществ — динитротолуола и тетрила. Выявлены также признаки стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза», — сообщили в ЦОС.
Как отметили в ФСБ, установлено, что в конце мая судно находилось в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла была проведена полная смена судовой команды, состоявшей из 12 граждан Украины, и изменено название сухогруза. «Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатых веществ на территорию Украины», — сообщили в ФСБ.
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