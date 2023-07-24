Министр обороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание саперного батальона, который будет размещаться на северо-востоке страны в городе Августов в Сувалкском коридоре.

"В Августове скоро будет создан саперный батальон. Это еще одна военная часть, которую мы строим с нуля, и, уверяю вас, не последняя", - написал Блащак на своей странице в Twitter в воскресенье, добавив, что в ближайшее время сообщит о новых инвестициях.

Он отметил, что считает польских солдат - лучшей гарантией безопасности страны.