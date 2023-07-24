Вторая за неделю атомная подлодка США прибыла в Южную Корею
10:00 24.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Южную Корею прибыла вторая за неделю атомная подлодка США. Речь идёт о судне класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis. Как сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС, лодка зашла на военно-морскую базу на острове Чеджудо.
Незадолго до этого американская стратегическая атомная субмарина класса «Огайо» ВМС США USS Kentucky вышла из порта Пусана.
Их ключевая задача — «проведение операций по противокорабельной и противолодочной обороне». Кроме того, решение принято на фоне «напряжённости» в связи с пусками крылатых ракет со стороны КНДР. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 10:32 24.07.2023
- Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 БПЛА — МО РФ
- 10:20 24.07.2023
- Россия одержала победу на сырьевых рынках - WSJ
- 10:05 24.07.2023
- Задержан инженер компании, управляющей ТЦ «Времена года», где погибли 4 человека
- 09:52 24.07.2023
- Полтора миллиона самозанятых России выбрали Сбер
- 09:32 24.07.2023
- Министр обороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
- 09:20 24.07.2023
- В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна найдены следы взрывчатки — ФСБ
- 09:05 24.07.2023
- РФ за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20 — Путин
- 09:00 24.07.2023
- Аксенов сообщил о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе
- 08:39 24.07.2023
- Мэр Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на два нежилых здания
- 17:40 23.07.2023
- Экс-министр обороны Греции считает, что без российских «Бе-200» лесные пожары в стране не потушить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать