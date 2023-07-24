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Вторая за неделю атомная подлодка США прибыла в Южную Корею

10:00 24.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Южную Корею прибыла вторая за неделю атомная подлодка США. Речь идёт о судне класса «Лос-Анджелес» USS Annapolis. Как сообщает Yonhap со ссылкой на южнокорейские ВМС, лодка зашла на военно-морскую базу на острове Чеджудо.

Незадолго до этого американская стратегическая атомная субмарина класса «Огайо» ВМС США USS Kentucky вышла из порта Пусана.

Их ключевая задача — «проведение операций по противокорабельной и противолодочной обороне». Кроме того, решение принято на фоне «напряжённости» в связи с пусками крылатых ракет со стороны КНДР.  Говорит Москва

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