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Задержан инженер компании, управляющей ТЦ «Времена года», где погибли 4 человека

10:05 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

СК РФ задержал подозреваемого по делу о прорыве горячей воды в ТЦ «Времена года» в Москве, где погибли четыре человека. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

«В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту происшествия в торговом центре на западе столицы задержан сотрудник 1984 года рождения, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», — говорится в сообщении.

22 июля в торговом центре «Времена года» произошел прорыв трубы горячего водоснабжения на цокольном и подвальных этажах. В результате происшествия 4 сотрудника торгового центра погибли, 10 человек госпитализированы.

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