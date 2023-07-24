Россия одержала победу на сырьевых рынках - WSJ

10:20 Источник: Известия

Россия одержала победу на мировых сырьевых рынках в последние дни, так как продает нефть выше потолка цен, установленного Западом. Об этом 23 июля написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на информацию компании по сбору данных по сырьевым товарам Argus Media.

«Россия одержала победу в борьбе за влияние на мировые нефтяные рынки в последние дни, когда цена самой желанной нефти в стране торговалась выше ценового предела, установленного Западом», — отмечает газета.

Согласно подсчетам Argus Media, цена на флагманский сорт нефти Urals впервые превысила $60 за баррель с тех пор, как США и их союзники ввели антироссийские санкции в декабре 2022 года.

Как указала The Wall Street Journal, рост цен на нефть говорит о том, что России удалось, «по крайней мере частично», приспособиться к санкционным ограничением. Известия