Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 БПЛА — МО РФ
10:32 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киевский режим в ночь на 24 июля осуществил попытку террористической атаки по объектам на территории полуострова Крым при помощи 17 беспилотников, пострадавших нет. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым. <…> В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря и еще 3 упали на территории полуострова. «Кроме того, 3 БПЛА были уничтожены средствами ПВО», — отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:20 24.07.2023
- Россия одержала победу на сырьевых рынках - WSJ
- 10:05 24.07.2023
- Задержан инженер компании, управляющей ТЦ «Времена года», где погибли 4 человека
- 10:00 24.07.2023
- Вторая за неделю атомная подлодка США прибыла в Южную Корею
- 09:52 24.07.2023
- Полтора миллиона самозанятых России выбрали Сбер
- 09:32 24.07.2023
- Министр обороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
- 09:20 24.07.2023
- В следовавшем в Ростов-на-Дону судне для перевозки зерна найдены следы взрывчатки — ФСБ
- 09:05 24.07.2023
- РФ за предоставление странам Африки достойного места СБ ООН и G20 — Путин
- 09:00 24.07.2023
- Аксенов сообщил о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе
- 08:39 24.07.2023
- Мэр Сергей Собянин сообщил об отсутствии пострадавших после атаки БПЛА на два нежилых здания
- 17:40 23.07.2023
- Экс-министр обороны Греции считает, что без российских «Бе-200» лесные пожары в стране не потушить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать