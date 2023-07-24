Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 БПЛА — МО РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим в ночь на 24 июля осуществил попытку террористической атаки по объектам на территории полуострова Крым при помощи 17 беспилотников, пострадавших нет. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 17 беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по объектам на территории полуострова Крым. <…> В результате пресеченной террористической атаки пострадавших нет», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны РФ уточнили, что 14 украинских БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, из них 11 потерпели крушение в акватории Черного моря и еще 3 упали на территории полуострова. «Кроме того, 3 БПЛА были уничтожены средствами ПВО», — отмечается в сообщении.