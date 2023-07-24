Полтора миллиона самозанятых России выбрали Сбер

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Количество пользователей сервиса Сбера для самозанятых «Свое дело» превысило 1,5 млн человек.

По данным регистраций в сервисе, чаще всего самозанятые работают в строительстве и ремонте (22,9%), информационных технологиях (13,6%), автоперевозках и автосервисе (13%), индустрии красоты (12,2%), маркетинге, рекламе и исследованиях (8,8%).

Больше всего зарегистрированных самозанятых живут в Москве (20,4%), Санкт-Петербурге (7,3%), Московской области (6,6%), Краснодарском крае (4,8%) и Свердловской области (3,2%). Средний возраст самозанятого – 34 года, мужчин и женщин примерно поровну.

«Полтора миллиона россиян оформили самозанятость в Сбере. Наш сервис не только упрощает оплату налогов на профессиональный доход, но и предоставляет удобные решения для ведения своего дела, – отметил Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка. – 89% потребителей услуг самозанятых – физические лица. Треть из них работают с постоянными клиентами, а большинство новых клиентов приходят по рекомендации друзей и знакомых. Самый популярный способ оплаты услуг – перевод на карту».

После регистрации самозанятости в СберБанк Онлайн клиент может формировать чеки вручную или автоматически (при поступлении переводов от физических лиц), отправлять их клиентам, просматривать статистику дохода. Кроме того, можно оплачивать налог с учетом налогового бонуса и формировать справки о постановке на учет и доходах.

С июня 2023 года все самозанятые страны могут зарегистрировать свой бренд (название, слоган, логотип). Это позволит им продавать свою продукцию на маркетплейсах и торговать собственной франшизой. Практика показывает, что бизнес с узнаваемым брендом стоит дороже. К тому же под залог товарного знака можно получить льготный кредит. Бренд можно передать по наследству, а если его будет незаконно использовать другой предприниматель – можно получить компенсацию до 5 млн руб.