Под Херсоном авиаударом уничтожен склад ВСУ, предотвращена попытка проникновения ДРГ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие РФ авиаударом уничтожили в районе поселка Антоновский на правом берегу Днепра склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и лодками, а также предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчетом FPV-дрона уничтожена одна лодка и шесть боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС). Авиацией был уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Антоновка, а также хранившихся там пять лодок подразделений ВФУ, уничтожены 15 боевиков. [Уничтожен] 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Антоновка (потери: шесть боевиков ВФУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)», — сказал он.