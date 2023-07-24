Под Херсоном авиаударом уничтожен склад ВСУ, предотвращена попытка проникновения ДРГ
11:00 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие РФ авиаударом уничтожили в районе поселка Антоновский на правом берегу Днепра склад Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами и лодками, а также предотвратили попытку проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в районе острова Антоновский, сообщил в понедельник журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский. Расчетом FPV-дрона уничтожена одна лодка и шесть боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС). Авиацией был уничтожен склад боеприпасов в районе населенного пункта Антоновка, а также хранившихся там пять лодок подразделений ВФУ, уничтожены 15 боевиков. [Уничтожен] 120-мм миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Антоновка (потери: шесть боевиков ВФУ уничтожены, двое получили ранения различной степени тяжести)», — сказал он.
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