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Трамп считает, что Европа должна оказать помощь Украине на $100 млрд

11:05 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина должна получить около $100 млрд от европейских стран, чтобы объем помощи мог быть сопоставим с тем, что Киеву предоставил Вашингтон. Такую точку зрения изложил бывший президент США Дональд Трамп в воскресенье.

В ответ на вопрос ведущей телеканала Fox News, решит ли он в случае переизбрания «остановить денежные потоки, идущие на Украину», Трамп заверил, что сможет «добиться урегулирования войны».

«Во-первых, я бы сказал Европе: „С вас причитается около $100 млрд, вы должны заплатить.<…>. Европа по сравнению с Соединенными Штатами делает очень мало“, — отметил бывший президент в ходе интервью.

Политик добавил, что территориально Европа расположена ближе к Украине, а США от континента «отделяет океан». «Почему мы потратили $150 млрд, а они — $20 млрд? Экономики их стран, если их все сложить, почти совпадают с нашей по объему», — указал Трамп.

Конгресс США ранее одобрил выделение на помощь Украине около 113 млрд долларов. Основную часть содействия Киеву Вашингтон оказывает по линии Пентагона, Госдепартамента и Агентства США по международному развитию.

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