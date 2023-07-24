0
0
121
НОВОСТИ

Почти половина регионов РФ закончат расселение аварийного жилья досрочно — Мишустин

11:20 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти половина — 40 из 89 — российских регионов в этом году закончат расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года. Еще 14 субъектов уже справились с этой работой, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он констатировал, что и в небольших городах, и на селе есть многоквартирные дома в ненадлежащем состоянии. Важно принимать меры, чтобы их становилось как можно меньше, отметил глава кабмина.

«В рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ поставлена цель — чтобы в течение ближайших двух лет жилплощади, которая считалась аварийной до 1 января 2017 [года], в стране больше не было. 40 российских субъектов завершат этот этап программы уже в текущем году. Еще 14 достигли такого результата досрочно. И теперь решают вопрос с домами, признанными непригодными после 1 января 2017 [года]», — обрисовал ситуацию Мишустин.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 24.07.2023
Площадь природных пожаров в России составляет 1 млн га
0
45
12:00 24.07.2023
Китай в отличие от НАТО не разжигает конфликт на Украине поставками вооружений — МИД КНР
0
51
11:55 24.07.2023
Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 10% годовых
0
67
11:43 24.07.2023
Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте будут устранены максимально быстро
0
91
11:32 24.07.2023
Жапаров заявил, что русский язык в республике так же нужен, как киргизский
0
101
11:05 24.07.2023
Трамп считает, что Европа должна оказать помощь Украине на $100 млрд
0
171
11:00 24.07.2023
Под Херсоном авиаударом уничтожен склад ВСУ, предотвращена попытка проникновения ДРГ
0
155
10:32 24.07.2023
Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 БПЛА — МО РФ
0
192
10:20 24.07.2023
Россия одержала победу на сырьевых рынках - WSJ
0
233
10:05 24.07.2023
Задержан инженер компании, управляющей ТЦ «Времена года», где погибли 4 человека
0
219

Возврат к списку