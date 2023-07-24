Почти половина регионов РФ закончат расселение аварийного жилья досрочно — Мишустин
11:20 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти половина — 40 из 89 — российских регионов в этом году закончат расселение жилья, признанного аварийным до 2017 года. Еще 14 субъектов уже справились с этой работой, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Он констатировал, что и в небольших городах, и на селе есть многоквартирные дома в ненадлежащем состоянии. Важно принимать меры, чтобы их становилось как можно меньше, отметил глава кабмина.
«В рамках национального проекта „Жилье и городская среда“ поставлена цель — чтобы в течение ближайших двух лет жилплощади, которая считалась аварийной до 1 января 2017 [года], в стране больше не было. 40 российских субъектов завершат этот этап программы уже в текущем году. Еще 14 достигли такого результата досрочно. И теперь решают вопрос с домами, признанными непригодными после 1 января 2017 [года]», — обрисовал ситуацию Мишустин.
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