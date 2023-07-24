Жапаров заявил, что русский язык в республике так же нужен, как киргизский

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал русский язык таким же важным для жителей страны, как и киргизский.

«Русский язык используется в качестве официального. Эта норма есть и в конституции. <…> Нам нужен русский язык так же, как нам нужен киргизский. Потому что без русского языка работать со странами СНГ нельзя. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же европейские страны, разве мы не говорим по-русски?» — прокомментировал он в интервью агентству Кабар подписанный недавно закон о государственном языке, который обязывает госслужащих владеть киргизским.

Он добавил, что требования нового закона не будут относиться к учителям и врачам.