Жапаров заявил, что русский язык в республике так же нужен, как киргизский
11:32 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал русский язык таким же важным для жителей страны, как и киргизский.
«Русский язык используется в качестве официального. Эта норма есть и в конституции. <…> Нам нужен русский язык так же, как нам нужен киргизский. Потому что без русского языка работать со странами СНГ нельзя. Когда мы едем в Китай, арабские страны и те же европейские страны, разве мы не говорим по-русски?» — прокомментировал он в интервью агентству Кабар подписанный недавно закон о государственном языке, который обязывает госслужащих владеть киргизским.
Он добавил, что требования нового закона не будут относиться к учителям и врачам.
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