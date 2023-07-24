Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 10% годовых
11:55 24.07.2023
С 24 июля Сбер повысил ставки по рублевым вкладам. Максимальная ставка по ним достигла 10% годовых – она доступна клиентам, которые открывают вклад «Лучший» на три года и увеличивают баланс срочных рублевых вкладов, в том числе за счет перевода средств с валютных вкладов.
Еще одно позитивное изменение коснулось линейки СберВкладов – эти продукты подойдут для тех клиентов, которые уже хранят свои средства в Сбере. Максимальная доходность (ставка с капитализацией) по ним теперь составляет 7,4 годовых. По СберВкладу и СберВкладу Прайм появились новые диапазоны – от 500 тыс. и от 1 млн руб. – с повышенными ставками. Для владельцев пакета Премьер и СберБанк Первый вместе с максимальной ставкой повышена доходность по СберВкладу Премьер, СберВкладу Лидер, СберВкладу Прайм Премьер и СберВкладу Прайм Лидер на сроке год и меньше.
В линейке депозитов «Управляй» выросла доходность по премиальным продуктам «Управляй Премьер» и «Лидер Управляй +», которая достигла 4,97% и 5,17% годовых соответственно.
«Сбер оперативно отреагировал на повышение ключевой ставки ЦБ. В пятницу был озвучен новый размер ключевой ставки, а уже с понедельника мы повысили доходность наших рублевых вкладов. В результате максимально возможная ставка достигла 10% годовых, – отметил Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка. – Мы приветствуем желание наших клиентов сберегать, обеспечиваем для этого выгодные условия и создаем простой и удобный клиентский путь, ведь сегодня вклад в Сбере можно открыть дистанционно в приложении СберБанк Онлайн всего за несколько секунд».
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