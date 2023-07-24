Китай в отличие от НАТО не разжигает конфликт на Украине поставками вооружений — МИД КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в отличие от стран — участниц Североатлантического альянса не занимается поставками вооружений на Украину и тем самым не «подливает масла в огонь» в ходе конфликта. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Что касается экспорта вооружений, китайская сторона всегда занимала по данному вопросу осторожную и ответственную позицию, <…> которая полностью отличается от действий стран НАТО, подливающих масла в огонь», — сообщила она на брифинге, отвечая на вопрос французского журналиста о том, что, по данным Парижа, некоторое оборудование, поставляемое Китаем России, якобы может использоваться при проведении специальной военной операции РФ.

Как уточнила Мао Нин, Пекин строго соблюдает международное законодательство и выполняет свои обязательства перед международным сообществом. «Китай не инициатор украинского кризиса, наша страна не относится к участникам [конфликта на Украине], — подытожила она. — Мы всегда занимали объективную и справедливую позицию, оказывая активное содействие мирному процессу и переговорам».