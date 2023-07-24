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НОВОСТИ

Площадь природных пожаров в России составляет 1 млн га

12:05 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая площадь природных пожаров на территории РФ составляет 1 млн га, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.

«На сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более 1 млн гектаров», — сказали в пресс-службе. Наблюдается рост числа термических точек, выявляемых из космоса.

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