Площадь природных пожаров в России составляет 1 млн га
12:05 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая площадь природных пожаров на территории РФ составляет 1 млн га, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС России.
«На сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более 1 млн гектаров», — сказали в пресс-службе. Наблюдается рост числа термических точек, выявляемых из космоса.
НОВОСТИ
- 11:00 24.07.2023
- Под Херсоном авиаударом уничтожен склад ВСУ, предотвращена попытка проникновения ДРГ
- 10:32 24.07.2023
- Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 БПЛА — МО РФ
- 10:00 24.07.2023
- Вторая за неделю атомная подлодка США прибыла в Южную Корею
- 09:32 24.07.2023
- Министр обороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
- 09:00 24.07.2023
- Аксенов сообщил о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе
- 16:00 23.07.2023
- Желание Байдена переизбраться заставляет США занимать более умеренную позицию по Украине - WSJ
- 12:05 23.07.2023
- Вероятной причиной разрушения храма в Одессе стало падение ракеты ПВО ВСУ – Минобороны РФ
- 11:50 23.07.2023
- Путин: Контрнаступление ВСУ есть, но оно провалилось
- 11:30 23.07.2023
- Семь «Леопардов» и 10 БМП Bradley ВСУ потеряли в боях за прошедшие сутки - МО РФ
- 12:30 22.07.2023
- У ВСУ остается единственный способ наступления - британский полковник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать