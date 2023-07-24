Активистке Грете Тунберг грозит до 6 месяцев тюрьмы — AFP
12:20 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в понедельник предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальмё, ей может грозить до 6 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебные документы.
Согласно обвинительному заключению, 20-летняя Тунберг «принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей» и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги». Максимальное наказание может составить до 6 месяцев лишения свободы, однако прокурор Шарлотта Оттосен заявила агентству, что обычно нарушителям, которым предъявлены подобные обвинения, выписывают штрафы.
НОВОСТИ
- 11:00 24.07.2023
- Под Херсоном авиаударом уничтожен склад ВСУ, предотвращена попытка проникновения ДРГ
- 10:32 24.07.2023
- Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 БПЛА — МО РФ
- 10:00 24.07.2023
- Вторая за неделю атомная подлодка США прибыла в Южную Корею
- 09:32 24.07.2023
- Министр обороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
- 09:00 24.07.2023
- Аксенов сообщил о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе
- 16:00 23.07.2023
- Желание Байдена переизбраться заставляет США занимать более умеренную позицию по Украине - WSJ
- 12:05 23.07.2023
- Вероятной причиной разрушения храма в Одессе стало падение ракеты ПВО ВСУ – Минобороны РФ
- 11:50 23.07.2023
- Путин: Контрнаступление ВСУ есть, но оно провалилось
- 11:30 23.07.2023
- Семь «Леопардов» и 10 БМП Bradley ВСУ потеряли в боях за прошедшие сутки - МО РФ
- 12:30 22.07.2023
- У ВСУ остается единственный способ наступления - британский полковник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать