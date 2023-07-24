0
0
0
НОВОСТИ

Активистке Грете Тунберг грозит до 6 месяцев тюрьмы — AFP

12:20 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в понедельник предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальмё, ей может грозить до 6 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебные документы.

Согласно обвинительному заключению, 20-летняя Тунберг «принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей» и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги». Максимальное наказание может составить до 6 месяцев лишения свободы, однако прокурор Шарлотта Оттосен заявила агентству, что обычно нарушителям, которым предъявлены подобные обвинения, выписывают штрафы.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 24.07.2023
Под Херсоном авиаударом уничтожен склад ВСУ, предотвращена попытка проникновения ДРГ
0
56
10:32 24.07.2023
Киев пытался атаковать объекты в Крыму при помощи 17 БПЛА — МО РФ
0
67
10:00 24.07.2023
Вторая за неделю атомная подлодка США прибыла в Южную Корею
0
68
09:32 24.07.2023
Министр обороны Польши анонсировал создание саперного батальона в Сувалкском коридоре
0
74
09:00 24.07.2023
Аксенов сообщил о попадании БПЛА в склад боеприпасов в Джанкойском районе
0
81
16:00 23.07.2023
Желание Байдена переизбраться заставляет США занимать более умеренную позицию по Украине - WSJ
0
192
12:05 23.07.2023
Вероятной причиной разрушения храма в Одессе стало падение ракеты ПВО ВСУ – Минобороны РФ
0
214
11:50 23.07.2023
Путин: Контрнаступление ВСУ есть, но оно провалилось
0
221
11:30 23.07.2023
Семь «Леопардов» и 10 БМП Bradley ВСУ потеряли в боях за прошедшие сутки - МО РФ
0
237
12:30 22.07.2023
У ВСУ остается единственный способ наступления - британский полковник
0
351

Возврат к списку