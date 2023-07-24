Активистке Грете Тунберг грозит до 6 месяцев тюрьмы — AFP

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведская экологическая активистка Грета Тунберг в понедельник предстанет перед судом за нарушение правил при проведении демонстрации в Мальмё, ей может грозить до 6 месяцев тюремного заключения. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на судебные документы.

Согласно обвинительному заключению, 20-летняя Тунберг «принимала участие в демонстрации, которая нарушила движение автомобилей» и «ослушалась приказа полиции уйти с дороги». Максимальное наказание может составить до 6 месяцев лишения свободы, однако прокурор Шарлотта Оттосен заявила агентству, что обычно нарушителям, которым предъявлены подобные обвинения, выписывают штрафы.