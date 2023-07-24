Предельный возраст пребывания в запасе для некоторых военнообязанных повышен на пять лет

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола. Теперь срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому (для них он составляет от 50 до 70 лет).

В соответствии с этим также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.