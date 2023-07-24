0
0
138
НОВОСТИ

Предельный возраст пребывания в запасе для некоторых военнообязанных повышен на пять лет

12:32 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает на пять лет возраст пребывания в запасе граждан, имеющих воинские звания ниже офицерских. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон коснется россиян, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст для таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему — с 50 до 55 лет. Разряд зависит от возраста, звания и пола. Теперь срок нахождения в запасе для таких граждан приближен к офицерскому (для них он составляет от 50 до 70 лет).

В соответствии с этим также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 24.07.2023
Песков назвал «абсолютной неправдой» утверждения о попадании ВС РФ по собору в Одессе
0
67
13:20 24.07.2023
РФ должна выбирать «нестандартные цели» для ответов на удары Киева, считает Медведев
0
88
13:05 24.07.2023
В Израиле сложилась чрезвычайная ситуация из-за споров о реформе - президент
0
99
13:00 24.07.2023
ВСУ на запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода — Балицкий
0
110
12:20 24.07.2023
Активистке Грете Тунберг грозит до 6 месяцев тюрьмы — AFP
0
181
12:05 24.07.2023
Площадь природных пожаров в России составляет 1 млн га
0
179
12:00 24.07.2023
Китай в отличие от НАТО не разжигает конфликт на Украине поставками вооружений — МИД КНР
0
205
11:55 24.07.2023
Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 10% годовых
0
232
11:43 24.07.2023
Собянин: Последствия удара БПЛА на Комсомольском проспекте будут устранены максимально быстро
0
228
11:32 24.07.2023
Жапаров заявил, что русский язык в республике так же нужен, как киргизский
0
224

Возврат к списку