ВСУ на запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода — Балицкий
13:00 24.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала украинского наступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала «Россия-24».
«Могу сказать, что на протяжение последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период. Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — сказал он.
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