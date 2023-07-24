ВСУ на запорожском направлении начали сдаваться в плен группами до взвода — Балицкий

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) после начала украинского наступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов. Об этом сообщил в понедельник врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире канала «Россия-24».

«Могу сказать, что на протяжение последнего времени, месяца, противник начал сдаваться, и сдается не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период. Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных [подразделений] не было, но взводные сдачи мы наблюдали», — сказал он.