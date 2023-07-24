В Израиле сложилась чрезвычайная ситуация из-за споров о реформе - президент

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Споры вокруг судебной реформы в Израиле создали в стране чрезвычайную ситуацию, но пространство для компромисса существует, все стороны должны сейчас проявить ответственность для выхода из кризиса. Об этом заявил в понедельник президент еврейского государства Ицхак Герцог.

«У нас в стране чрезвычайная ситуация. Это момент проявить ответственность», — написал глава государства на своей странице в «Твиттере».

Массовые протесты в связи с реформой суда возобновились с новой силой в разных районах Израиля в начале прошлой недели. Демонстранты выражают несогласие с политикой правительства страны во главе с Биньямином Нетаньяху и с предложенным им планом преобразования израильской судебной системы, предусматривающим ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план, выдвинутый кабмином еще в начале года, сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии.